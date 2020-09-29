競馬サラブレッド血統大系古書店を営んでいた父から頼まれての出品になります。外側は経年劣化、シミ、日焼けがかなりあります。中は比較的綺麗だと思います。本を閉じた状態だと10枚目の様なシミがあります。お値下げ希望の方はコメント頂ければ出来るだけ対応させて頂きます。「いいね」も嬉しいですが、コメント頂けた方がありがたいです。宜しくお願い致します。



サラブレッド血統大系〈日本〉 - 《蓑虫屋》 競馬専門古書店



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競馬 サラブレッド血統大系 日本 1989年版 白井透著 全943ページ 限定 ...



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サラブレッド血統体系 日本 | www.ncrouchphotography.com



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3大始祖と世界の血統：サラブレッド講座 JRA



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サラブレッド血統センター50年(52周年)の記憶 - YouTube



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