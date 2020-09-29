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競馬　サラブレッド血統大系　日本
商品番号 X68157669996
商品名

競馬　サラブレッド血統大系　日本
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 2,574 円
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商品詳細

競馬サラブレッド血統大系古書店を営んでいた父から頼まれての出品になります。外側は経年劣化、シミ、日焼けがかなりあります。中は比較的綺麗だと思います。本を閉じた状態だと10枚目の様なシミがあります。お値下げ希望の方はコメント頂ければ出来るだけ対応させて頂きます。「いいね」も嬉しいですが、コメント頂けた方がありがたいです。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/passivity619783.html
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