【激レア】週刊少年ジャンプ　1987年18号　オレンジロードシール付き



週刊少年ジャンプ 1987年 18号 表紙 巻頭カラー シティーハンター ...



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きれいなジャンプです。激レアオレンジロードシールとポスター付き。素人検品になりますが、経年劣化による小さなスレ、キズ、ヤケ、汚れ、折れ、破れ、天地小口や本文のヤケ・シミが見られるかもしれません。画像をよくご確認の上、この内容でよい方ご購入ください。返品、キャンセルはお受けできません。他にも各種ジャンプを出品しております。複数ご購入希望の方はコメントにてお問合せください＃オレンジロード＃週刊少年ジャンプ＃週刊少年マガジン＃週刊少年サンデー＃週刊少年チャンピオン＃週刊ヤングジャンプ