PS5 本体　ディスク版　箱無し

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商品詳細
1年ほど前に購入しましたがゲームする時間がなく出品致しました。保証書や箱は捨ててしまいましたが、新品の状態で購入しそのまましまっていた為美品に近い状態です。コードやコントローラー等も初期の状態で付いています。ps5プレステーション5プレステ5本体
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