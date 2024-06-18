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PS5 本体　ディスク版　箱無し
商品番号 E82436741406
商品名

PS5 本体　ディスク版　箱無し
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 23,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1年ほど前に購入しましたがゲームする時間がなく出品致しました。保証書や箱は捨ててしまいましたが、新品の状態で購入しそのまましまっていた為美品に近い状態です。コードやコントローラー等も初期の状態で付いています。ps5プレステーション5プレステ5本体
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