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商品詳細
作品集：「Mute.DieGeschichteeinesLabels:1978bismorgen」著者名：TerryBurrows,DanielMiller出版社:：Blumenbar発行年：2017年初版サイズ：約25×19cm形式：ハードカバー310P「Mute:AVisualDocumentfrom1978-Tomorrow」のドイツ版になります。DepecheMode,CabaretVoltaire,NickCave’sTheBirthdayPartyなどMUTEレーベル所属アーティストのジャケットのアートワーク作品集。※購入時のシュリンク包装のままです。※状態は良い方だと思いますが、自宅保管の中古品となります。購入時から年数も経っている状態になりますのでご理解いただける方のみお取引をよろしくお願いいたします。
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