新・社会福祉士養成講座 21冊 中央法規

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社会保障 第６版 | 福祉士養成講座 | 商品情報 | 中央法規出版

2016年に新品購入しました。若干の書き込みとマーカーがあります。本棚に保管しておりましたが若干黄ばみ等がありますのでご了承下さい。１人体の構造と機能及び疾病【3版】2015年3刷２心理学理論と心理的支援【3版】2015年3刷３社会理論と社会システム【3版】2015年2刷４現代社会と福祉【4版】2015年2刷５社会調査の基礎【3版】2015年3刷６相談援助の基盤と専門職【3版】2015年発行７相談援助の理論と方法Ｉ【3版】2015年発行８相談援助の理論と方法II【3版】2015年発行９地域福祉の理論と方法【3版】2015年発行10福祉行財政と福祉計画【4版】2015年2刷11福祉サービスの組織と経営【4版】2015年3刷12社会保障【4版】2015年2刷13高齢者に対する支援と介護保険制度【4版】2015年発行14障害者に対する支援と障害者自立支援制度【5版】2015年発行15児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度【5版】2015年発行16低所得者に対する支援と生活保護制度【3版】2015年2刷17保健医療サービス【4版】2015年2刷18就労支援サービス【3版】2015年3刷19権利擁護と成年後見制度【4版】2015年2刷20更生保護制度【3版】2015年2刷21資料編【7版】2015年発行