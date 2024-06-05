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商品詳細
「ポーラX('99仏/独/スイス/日本)」ギヨーム・ドパルデュー/カテリーナ・ゴルベワ/レオス・カラックス定価:￥4800#ギヨーム・ドパルデュー#カテリーナ・ゴルベワ#レオス・カラックス#CD・DVD※ケースに傷、若干の汚れがありますが、問題なく再生できました。フランス映画 アート映画商品の説明『ポンヌフの恋人』の鬼才レオス・カラックスが、発表当時狂気の書と評されたハーマン・メルヴィルの『ピエール』を映画化。森に囲まれたノルマンディの城館で母と暮らす、仮面小説家のピエール。婚約者リュシーとの結婚も間近に控えたある日、彼は自分の姉だと名乗る黒髪の女と出会う......。仏映画界の鬼才レオス・カラックスが、姉弟かもしれないと知りながら、激しく愛し合う男女を描いたラブロマンス。『めぐり逢う朝』のギヨーム・ドパルデュー主演。監督・脚本:レオス・カラックス原作:ハーマン・メルヴィル撮影:エリック・ゴーティエ音楽:スコット・ウォーカー出演:ギヨーム・ドパルデュー/カテリーナ・ゴルベワ/カトリーヌ・ドヌーヴ/デルフィーヌ・シェイヨー
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