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●極美品●PlayStation２ プレイステーション２SCPH-50000NB
商品番号 J37410564535
商品名

●極美品●PlayStation２ プレイステーション２SCPH-50000NB
ブランド名 プレイステーション2
特別価格 税込 11,567 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SONYPlayStation２プレイステーション２SCPH-50000NBプレステ2PS2SCPH-50000NBミッドナイトブルー・『極美品』という文字を初めて使いました。それ程きれいな品物です。上等なPS2をお探しの方にお勧めの1台です。・使用感が無く、目立つようなキズや汚れはありません。数回使ったのかな？という程度の微妙なスリキズしかありません。・裏のファン周辺がキレイな状態です。使っていない証拠だと思います。・各所の写真を準備したので確認をお願いします。・動作確認済みです。ゲーム起動しますしCDの読み込みも問題ございません。コントローラーも問題なく動作いたします。・付属品は写真にあるものです。（本体・コントローラー・電源ケーブル、AVケーブル・元箱・説明書）※メモリーカードは付属いたしません。・元箱にはダメージがあります。中身は極美品ですが外箱は年相応です。・私も中古で購入したアイテムです。新品の購入時期など細かいことを質問されてもお答えできませんのでご了承お願いします。・コメントなし。即購入OKです。・コメントの返事は24時間以内に行います。ただし、微妙なコメントはスルーさせて頂きます。（検索すればわかる質問・目的の不明な質問・ガッカリする金額の値下げ依頼など）・最後までお読みいただき、ありがとうございます。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln915702.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial977216.html
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