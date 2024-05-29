書道　硯　墨　髙島虎斑石　泰石作　高島虎斑石硯　　上海墨　天保九如

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商品詳細
●商品詳細・近江高島虎班石硯福井泰石作現在は鉱脈が途絶え、既に掘り尽くされている今後益々貴重な一品です。・中国の名墨です書道家から中古品を譲り受け、数回使用しましたがもう使用しないため出品書道・習字用品...硯,墨
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