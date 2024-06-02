現代語訳・黄帝内経素問 上中下　3巻セット

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商品詳細
現代語訳・黄帝内経素問上中下南京中医学院/石田秀実/松村巧定価:31500薬剤師の母からもらったものです。古いものですのでカバーにヤケがあります。写真でご確認ください。読まずに飾っていたものだそうです。中身は問題無くよめますし、キレイです。よろしくお願い致します。
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