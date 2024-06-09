MajorWaveシリーズ ソニックウィングススペシャル

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商品詳細
「MajorWaveシリーズソニックウィングススペシャル」定価:￥1500#ゲーム#シューティング#PlayStation#Other☆PlayStation☆シューティングゲーム☆アーケードヒッツ ソニックウィングス・スペシャル☆新品 未開封 ☆未開封なので動作確認などできてません。☆ナイロンにすれ傷などあります 完璧品をお求めの方や 神経質な方はご遠慮ください。☆ペット、喫煙者はいません。☆断捨離で出品してます。☆長期間の素人保管状態のため 状態をご理解いただける方のみ よろしくお願いいたします。☆返品、返金はお受けできません ご理解いただける方のみ よろしくお願いいたします。
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