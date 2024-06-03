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商品詳細
開封後すぐにスリーブに入れ保管しました。目立ったキズは確認できませんが、素人目線であるとをご承知ください。写真追加が必要な場合はリクエストお願いします。折れ濡れ防止で発送いたします。発送にはゆうゆうメルカリ便を使用します。すり替え防止の為、購入後のキャンセル、返品は一切お受けできません。ご検討のほど、よろしくお願いします。
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