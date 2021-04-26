むちうち治療協会　セミナー等のDVD合計7本セット＆交通事故マニュアル3冊セット

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値下げさせて頂きました。何年か前にセットで合計数万円で購入致してから使用せず保管してました。ほぼ未使用であります。書き込みなどはございません。若干、ファイルの表紙に色あせ、ページの折れ等がございます。中古品とご理解いただける方にご購入お願いします。値下げ交渉は行っておりませんのでご了承ください。