ゴッドファーザー DVDコレクション-GAMEへの招待-〈10,000セット限…

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商品詳細
「ゴッドファーザーDVDコレクション-GAMEへの招待-〈10,000セット限定生産・6枚組〉」アル・パチーノ/ゴードン・ウィリス/フランシス・フォード・コッポラ定価:￥18000#アル・パチーノ#ゴードン・ウィリス#フランシス・フォード・コッポラ#CD・DVD10,000セット限定生産の6枚組木箱入りのDVDコレクションです。保存用にピッタリです。自宅のサイドボードに保管してました。封を切っただけで、状態はとても良好です。本編4枚、特典ディスク1枚、GAMEへの招待1枚
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