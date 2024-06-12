ポケモンカード ブラッキーVMAX CSR

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オリパで当たりましたが目当てのカードではなかった為出品します。反りがあります。CSR特有の枠キラ(或いは裁断の荒さ)が見られます。角度によっては大きく気になりませんが、完品をお求めの方、神経質な方はご購入をご遠慮ください。