ポケモンカード ブラッキーVMAX CSR

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商品詳細
オリパで当たりましたが目当てのカードではなかった為出品します。反りがあります。CSR特有の枠キラ(或いは裁断の荒さ)が見られます。角度によっては大きく気になりませんが、完品をお求めの方、神経質な方はご購入をご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/displease175331.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly709184.html
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