SHIMANO 16メタニウムMGL LEFT

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商品詳細
SHIMANO16メタニウムMGLLEFTシマノ16メタニウムノーマルギア左ハンドルになります。ボディに傷はあるもののメンテナンスはしっかりしてきたので巻き感やドラグには全く問題なく使用できます。わからないことがあればコメントお願いします。
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