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SHIMANO 16メタニウムMGL LEFT
商品番号 X53183836953
商品名

SHIMANO 16メタニウムMGL LEFT
ブランド名 シマノ
特別価格 税込 3,899 円
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商品詳細

SHIMANO16メタニウムMGLLEFTシマノ16メタニウムノーマルギア左ハンドルになります。ボディに傷はあるもののメンテナンスはしっかりしてきたので巻き感やドラグには全く問題なく使用できます。わからないことがあればコメントお願いします。
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