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BTS yettocomeコン　スローガン
商品番号 V11003113457
商品名

BTS yettocomeコン　スローガン
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 2,535 円
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商品詳細

BTSyettocomeinbusanにて現地で配布していたスローガン等グッズセットです。スローガンは2枚あり、コンサートで使用した折れた分と保存用の折れていない分があります！即購入可能です！何か質問等ありましたらコメント欄にてお願いします！！bts防弾少年団k-pop韓国トレカ特典FCナムジュンユンギジンホソクジミンテヒョンジョングクRMなむSUGAシュガJ-HOPEほぷJIMINjiminててテテてひょんVグクぐく
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