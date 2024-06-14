BTS yettocomeコン　スローガン

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商品詳細
BTSyettocomeinbusanにて現地で配布していたスローガン等グッズセットです。スローガンは2枚あり、コンサートで使用した折れた分と保存用の折れていない分があります！即購入可能です！何か質問等ありましたらコメント欄にてお願いします！！bts防弾少年団k-pop韓国トレカ特典FCナムジュンユンギジンホソクジミンテヒョンジョングクRMなむSUGAシュガJ-HOPEほぷJIMINjiminててテテてひょんVグクぐく
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