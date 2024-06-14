よくわかる皮膚病理アトラス 皮膚科医と病理医による

「よくわかる皮膚病理アトラス皮膚科医と病理医による」川田暁/木村雅友定価:￥18000最後のページの余白部分に小さな押印が一つ(名字のみ)ありますが、それ以外のページは書き込みなどはありません。表紙・裏表紙・カバーにはわずかに擦れなどが見られます。#川田暁#川田_暁#木村雅友#木村_雅友#本#自然／医療・薬学・健康



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