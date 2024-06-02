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【値下げ中！】AT2020USB-X ポップガード付属
商品番号 L20307598297
商品名

【値下げ中！】AT2020USB-X ポップガード付属
ブランド名 オーディオテクニカ
特別価格 税込 5,059 円
在庫状況 あり

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商品詳細

audio−technicaAT2020オーディオテクニカ#オーディオテクニカ#audio−technicaAT2020不要になったため出品します。動作問題なしでキレイな状態です。ポップガード、ケーブル付き。※台座は付属しません。種類···マイク
http://narcologia.ru/goods/perforce672765.html
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