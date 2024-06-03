未開封 ゼルダ無双 厄災の黙示録 TREASURE BOX ゼルダの伝説

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知られざる100年前の戦場へ──本作は、『ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド』の世界観を継承した作品となり、「ブレスオブザワイルド」では過去として描かれた「大厄災」にフォーカス。100年前何が起きていたのか、どんな戦いがあったのか、ドラマティックなストーリーが描かれます。「ブレスオブザワイルド」の世界観を継承。圧倒的な没入感。あの「100年前」が語られる。ファン待望の「大厄災」を描いたドラマティックなストーリー。「リンク」以外のさまざまなキャラクターたちも操作可能。多彩なバトルが展開。「シーカーストーン」によるキャラクター固有アクションが楽しめる。【商品構成】1.ゲームソフト2.アクリルアートプレート3.パラセール風ブランケット4.メタルチャーム型番:KNET-S0001■状態未開封、未使用品。Amazonで新品購入後、結局遊ばず自宅保管していたものです。※発送にはリサイクルをしたダンボール箱やエアキャップ付き封筒を利用致します。多少見た目は悪くなりますがご容赦下さい。#ブレズオブザワイルド#ZELDA#スイッチ#nintendo#ニンテンドースイッチ#switch