塚本邦雄 露とこたへて、業平朝臣歌物語 墨 識語 落款入り

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商品詳細
塚本邦雄露とこたへて、業平朝臣歌物語墨識語、落款入り文藝春秋1976年4月25日、第1刷定価、3500円箱、帯付サイズ縦約195mm、横約142mm、厚み約27mm、全体の重さ約441g。状態は良いですが、家庭内保存。帯に小さなシワがあります。#塚本邦雄#露とこたへて、業平朝臣歌物語#墨識語、落款入り#文藝春秋
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