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★美品★ SONY PSP3000 ブロッサムピンク プレイステーション
商品番号 Y59098316579
商品名

★美品★ SONY PSP3000 ブロッサムピンク プレイステーション
ブランド名 プレイステーションポータブル
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SONYPlayStationPortablePSP3000ブロッサムピンク完品■状態基本的な動作は確認済みです。年代物ですが、比較的状態は良好です。画面に細かなスレがあります。外装は全体的に綺麗な状態ですが、バッテリー開閉部にキズがあります。(写真6枚目)※細かな動作については未確認です。■付属品本体、化粧箱、充電ケーブル、印刷物■注意点※素人による撮影の為、画像は光の反射などで色合いや風合いに少し違いがある場合がございますがご理解ご了承ください。※自宅保管のため、多少の汚れがある可能性がございます。神経質な方のご購入はお控えください。※上記の説明文をご理解の上、ご購入をお願いいたします。※中古品のため初期不良以外の返品等の対応はしていないこと御承知おきの上ご購入をお願いします。(シリアルを控えております)※緩衝材で保護し、発送いたします。color:PINKゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONY
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