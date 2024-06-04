初代ゲームボーイ / 動作確認済み

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コレクションの出品です。当時より、大事に使っていましたので比較的綺麗な方だと思います。が、使用に伴うスレやキズ等が若干有ります。▼動作確認済み。・コントラストボリュームOKです。・音量ボリュームOKです。・イアホーン接続OKです。・各ボタンOKです。・液晶カバー(スクリーン)は新品に交換済みです。・単３乾電池は付属致しません。▼サービス品/動作確認時のゲームボーイソフト。・ヨッシーのたまご(箱、説明書等は有りません)。神経質な方や新品と同等のお品をご希望される方、細かい事を気にされる方、少しでも不安を感じられた方は、トラブルの原因にもなりかねませんので、ご購入をお控え願います。『取り置き・専用ページ・返品・返金・苦情』等には、対応出来ません。任天堂ニンテンドーNintendo初期ゲームボーイ