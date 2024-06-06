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ヴィンテージ タペストリー タイ伝統布絵
商品番号 E51990757101
商品名

ヴィンテージ タペストリー タイ伝統布絵
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

主題...宗教・神話主題...人物・肖像・抽象エレファント仏像民族伝統詳しい事は分かりませんが、布に印刷されているのか、手染めしてあるのかと思います。全てに折り目が付いています布は切りっぱなしになっています画像3枚目の物のみサイズを計ってあるので他の物はこちらのサイズを参考にしてみて下さい。46㎝×50㎝#vintage#コレクション#タイ
http://narcologia.ru/goods/response684742.html
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