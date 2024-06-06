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商品詳細
主題...宗教・神話主題...人物・肖像・抽象エレファント仏像民族伝統詳しい事は分かりませんが、布に印刷されているのか、手染めしてあるのかと思います。全てに折り目が付いています布は切りっぱなしになっています画像3枚目の物のみサイズを計ってあるので他の物はこちらのサイズを参考にしてみて下さい。46㎝×50㎝#vintage#コレクション#タイ
http://narcologia.ru/goods/response684742.html
http://narcologia.ru/goods/displease99231.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic775012.html
ヴィンテージ タペストリー タイ伝統布絵 - 絵画/タペストリ
ヴィンテージ タペストリー タイ伝統布絵 - 絵画/タペストリ
ヴィンテージ タペストリー タイ伝統布絵 - 絵画/タペストリ
ヴィンテージ タペストリー タイ伝統布絵 - 絵画/タペストリ
ヴィンテージ タペストリー タイ伝統布絵 - 絵画/タペストリ
ヴィンテージ タペストリー タイ伝統布絵 - 絵画/タペストリ
ヴィンテージ タペストリー タイ伝統布絵 - 絵画/タペストリ
ヴィンテージ タペストリー タイ伝統布絵 - 絵画/タペストリ
かわいい～！」 押絵 明治、大正お内裏お雛様 絵画/タペストリ ...
草木染めの手刺繍タペストリー / 藍グレー×ピンク刺繍 / 手織りコットン / 1点もの / ファブリックポスター
古代の絵画刺繍された花家の装飾クロスステッチヴィンテージ大きな花 ...
草木染めの手刺繍タペストリー / 藍グレー×ピンク刺繍 / 手織りコットン / 1点もの / ファブリックポスター
大サイズ バティック染めのタペストリー風神様布 カーマ スートラ 約85x130cm / 壁掛け 壁飾り ラムナミ インド アジアン インテリア エ｜au PAY マーケット
http://narcologia.ru/goods/response684742.html
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ヴィンテージ タペストリー タイ伝統布絵 - 絵画/タペストリ
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ヴィンテージ タペストリー タイ伝統布絵 - 絵画/タペストリ
ヴィンテージ タペストリー タイ伝統布絵 - 絵画/タペストリ
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草木染めの手刺繍タペストリー / 藍グレー×ピンク刺繍 / 手織りコットン / 1点もの / ファブリックポスター
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草木染めの手刺繍タペストリー / 藍グレー×ピンク刺繍 / 手織りコットン / 1点もの / ファブリックポスター
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