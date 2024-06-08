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商品詳細
昭和18年3月20日、2000部限定で発行された諸表です。発行は水産社。定価2円ですが、特価1.80円となっています。内容は数字だらけで全く理解できません。状態は本文の書き込みもなくきれいです。ページ数は81+8。サイズは縦横約8.2×25.6cmです。Googleで調べても、詳細は分かりません。著者に関して、写真で確認ください。古本屋の買い取り金額が出ていました。
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鋼橋設計諸表 橋梁研究会編纂 昭和18年発行-
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