【直筆サイン入り】アロンソ　アマルガム　ステアリング　1／4スケール(ヒビ有り)

ジャンル（スポーツ選手）···フェルナンド アロンソ(F1ドライバー)フィギュア種類···F1ステアリングF1フェルナンドアロンソ ルノーアマルガム製 R26ステアリング (2006)です。直筆サイン入りです。イギリスのオークションで落札しました。残念ながら、輸送中にヒビが2箇所入ってしました。(右下と左側面)直筆サインにはヒビはかかっていません。自宅保管していました。ノークレームノーリターンでお願いします。#アロンソ#アマルガム#ステアリング#直筆#サインジャンル（スポーツ選手）···その他スケール···1/4



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