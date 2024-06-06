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- 【直筆サイン入り】アロンソ アマルガム ステアリング 1／4スケール(ヒビ有り)
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商品詳細
ジャンル（スポーツ選手）···フェルナンド アロンソ(F1ドライバー)フィギュア種類···F1ステアリングF1フェルナンドアロンソ ルノーアマルガム製 R26ステアリング (2006)です。直筆サイン入りです。イギリスのオークションで落札しました。残念ながら、輸送中にヒビが2箇所入ってしました。(右下と左側面)直筆サインにはヒビはかかっていません。自宅保管していました。ノークレームノーリターンでお願いします。#アロンソ#アマルガム#ステアリング#直筆#サインジャンル（スポーツ選手）···その他スケール···1/4
http://narcologia.ru/goods/insignificant928582.html
http://narcologia.ru/goods/perforce756265.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless582159.html
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