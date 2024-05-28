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【新品】デジタルモンスターCOLOR ver.4 オリジナルクリアレッド
商品番号 D88307268796
商品名

【新品】デジタルモンスターCOLOR ver.4 オリジナルクリアレッド
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 3,318 円
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商品詳細

【商品】■デジタルモンスターCOLORVer.4オリジナルクリアレッド・新品未開封・プレミアムバンダイ限定・送料無料【商品サイズ】デジタルモンスターCOLOR本体(キーチェーン部分を除く)…H約44mm×W約63mm×D約19mm【電池】リチウムイオンポリマー電池(内蔵)※充電にはパソコンなどのUSBポートで充電可能！気泡緩衝材(プチプチ)を使用し速やかに配送致します#デジタルモンスター#デジモン#デジモンペンデュラム#ペンデュラムプログレス#ver4#クリアレッド#デジタルモンスターX#デジヴァイス#デジタルモンスター20th#デジタルモンスター25th#ディーアーク#ディースキャナ#デジモンカラー#デジタルモンスターCOLOR#デジタルモンスターカラー#バンダイ#プレミアムバンダイ限定#プレミアムバンダイ#プレバン#デジモンカード#ポケカ#ウォーグレイモン#アグモン#カイゼルグレイモン#オメガモン#マグナガルルモン#アグニモン#スサノオモン#BANDAI
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