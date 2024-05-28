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化合物層の成長カイネチックス Dybkov（英文）タイトル Growthkineticsofchemicalcompoundlayers著者V.I.Dybkov出版社 CambridgeInternationalSciencePublishing出版年月日等 1998体裁 ペーパーバック 目次xi,192p. 24cmISBN1898326347注記 Bibliography:p175-187注記 Includesindex:p189-192販売時価格 1000円状態・カバーには破れはないが，角部にこすれとめくれがある．・本体の天部はキレイだが，表紙から12ページほど折れがある．・小口部には点状の茶色のシミがある．地部はきれいである．・書込みや線引きは無い．●発送：ネコポス便にて発送します●自宅で保管中．#Growth#kinetics#chemical_compound_layers#成長#compound#layer#結晶#結晶学#物理学#工学#金属#物理工学#金属工学#物性#物性物理学#物理的性質#安定性#ミクロ組織#カイネチックス#化学物質#層#本#書籍#BOOK#単行本#教科書#テキスト#研究者向け#技術者向け#大学生向け#技術書