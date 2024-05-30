スレイヤーズ　小説52冊セット＋1冊

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商品詳細
販売当初の物なので経年劣化、汚れ、焼け等お気になさらない方でお願いします。クレーム等は受け付けません。全てをご理解頂けた方、ご購入お待ちしております！＊内訳＊【52冊】・スレイヤーズシリーズ全16巻・スレイヤーズすぺしゃる全30巻・スレイヤーズすまっしゅ。全2巻・スレイヤーズでりしゃす全4巻【＋1冊】・スレイヤーズでらっくす興味がある方、お値引きも考えていますお気軽にご相談下さい！
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