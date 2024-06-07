ガーデニング　多肉植物　洋書　おまけ付き

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商品詳細
父親の物なので詳し商品説明出来ません。すいません。最近、アガベや塊根植物ブームですので、コレクションにいかがでしょうか？古い物なので若干の使用感や表紙の折れ等はありますが大事に保管していた為、綺麗な方だと感じます。本の上の部分に薄く名前のハンコが押してあります。あまり目立つ事はありません。5枚目の写真はおまけで差し上げます。古い物なのでノークレームノーリターンでよろしくお願いします。気になる方コメントよろしくお願いします。
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