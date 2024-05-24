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廃盤 SWEET TWEET /Official髭男dism
商品番号 U39346501883
商品名

廃盤 SWEET TWEET /Official髭男dism
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 2,952 円
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商品詳細

SWEETTWEETゴミ箱彼女/Official髭男dism髭男の初期作品をコレクションしているなかで重複購入せざるを得なかったものを出品しています。official髭男dismの廃盤3rdシングルです。「SWEETTWEET」のタイアップの「ゴミ箱彼女」はここでしか聴けない貴重な初期の名曲で、2015年頃のワンマンライブではアンコールの最後に披露されていたようで、最後のコーラスパートは聴き応えあります。ケースに細かいスレがありますが、盤は綺麗で、再生に問題ありません。#Offical髭男dism#髭男#パレードでおわかれ#廃盤#SWEETTWEET#髭男cd
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