廃盤 SWEET TWEET /Official髭男dism

SWEETTWEETゴミ箱彼女/Official髭男dism髭男の初期作品をコレクションしているなかで重複購入せざるを得なかったものを出品しています。official髭男dismの廃盤3rdシングルです。「SWEETTWEET」のタイアップの「ゴミ箱彼女」はここでしか聴けない貴重な初期の名曲で、2015年頃のワンマンライブではアンコールの最後に披露されていたようで、最後のコーラスパートは聴き応えあります。ケースに細かいスレがありますが、盤は綺麗で、再生に問題ありません。#Offical髭男dism#髭男#パレードでおわかれ#廃盤#SWEETTWEET#髭男cd



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