値下げ[サイン！初版]虫明亜呂無　対談競馬論　寺山修司　映画評論家宛署名　初版帯

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とても貴重な虫明亜呂無のサイン本！映画評論家、品田雄吉宛て署名入り。この単行本も希少な帯付き初版本！50年以上前の古書です。焼け書き込み、サイン等はありません⚫️品田雄吉 映画評論家生誕1930年2月3日北海道死没2014年12月13日（84歳没）北海道大学法文学部国文学科卒業映画ジャーナリスト⚫️虫明亜呂無（むしあけあろむ、1923年9月11日-1991年6月15日）作家・評論家・随筆家・翻訳家著書『スポーツへの誘惑『スポーツ人間学『わたしの競馬教室『愛されるのはなぜか『ラグビーへの招待『サラブレッド『クラナッハの絵『シャガールの馬『ロマンチック街道『時さえ忘れて『肉体への憎しみ』『野を駈ける光』『女の足指と電話機回想の女優たち『仮面の女と愛の輪廻『パスキンの女たち『むしろ幻想が明快なのである共著『日本の大衆芸術 :民衆の涙と笑い加太こうじ、浅井昭治、佐藤忠男、森秀人、柳田邦夫、邑井操、鶴見俊輔⚫️『対談・競馬論』寺山修司、番町書房『三島由紀夫文学論集『Nuba⚫️寺山修司（1935年12月10日-1983年5月4日）歌人・劇作家。演劇実験室を標榜した前衛演劇グループ「天井桟敷」主宰誕生1935年12月10日青森県三沢市死没1983年5月4日（47歳没）河北総合病院墓地高尾霊園歌人、劇作家、詩人、俳人、映画監督、脚本家、作詞家、評論家早稲田大学教育学部国文学科中退前衛短歌、アングラ演劇代表作『われに五月を『田園に死す新橋遊吉阿佐田哲也馳星周伊集院静町山智浩淀川長治蓮實重彦佐藤忠男水野晴郎重政隆文渡辺祥子品田雄吉荻昌弘小森和子山根貞男柳下毅一郎木村奈保子宇多丸有村昆前田有一おすぎ田山力哉浜村淳植草甚一山田宏一津村秀夫秦早穂子江戸木純飯島正三留まゆみ粉川哲夫西村雄一郎増田貴光井筒和幸岸松雄黒沢清加藤幹郎双葉十三郎宇田川幸洋石川三千花田中純一郎寺脇研春岡勇二今村太平清水節三浦哲哉樋口泰人滝本誠黒澤明小津安二郎三船敏郎美輪明宏高橋ひとみ九條今日子唐十郎若山牧水谷川俊太郎三上博史三島由紀夫与謝野晶子太宰治坂口安吾