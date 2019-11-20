PSVita ルフラン/ガレリアの地下迷宮と魔女ノ旅団 2本セット

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閲覧頂きありがとうございます。「ルフランの地下迷宮と魔女ノ旅団」日本一ソフトウェア定価:￥5980「ガレリアの地下迷宮と魔女ノ旅団通常版」定価:￥6200PSVitaソフト2点セットになります。＊ルフランの方は中古品になります。長期自宅保管の為、パッケージに薄いスレがございます。パッケージ中側に少量の傷みがございます(画像3)ソフトには目立った傷や汚れはなく美品です。ガレリアの方は未開封品になります。PlayStationと書かれたテーピングも残っており(画像5)完全な未開封になりますが、数年自宅保管しておりましたので、完全な新品では無い事をご理解下さい。未開封品の為中身は未確認になります。プロダクトコードは期限切れになります。＊商品の状態欄ですが、ルフランの方にのみ使用感や長期保存による少量の小傷や傷みがありますので、念の為やや傷や汚れありにしております。＊ルフランは起動確認済みです。(画像8)※PSVita本体は起動確認撮影用です。付属致しませんのでご注意ください。＊梱包は水濡れ防止のOPP袋に入れて、プチプチに包み発送いたします。＊発送はゆうパケットポストでのポスト投函になります。＊ペットはおりませんが、家族に喫煙者がおります。＊バラ売り、お値下げは考えておりません(\u003e_\u003c)以上ご理解いただけましたらよろしくお願い致します(*・ω・)*__))ペコリ #ゲーム#RPG#PlayStationVita#PlayStation_Vita#PSVita#PS_Vita