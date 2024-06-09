匿名配送　送料無料】さくらももこ　作品集　15冊セット　まとめて

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商品 さくらももこ 作品集 15冊のセット売り 【内容 ・さくらももこ編集長 富士山 第4号 ・憧れのまほうつかい ・まるむし帳 ×2冊 ・たいのおかしら ・ももこの話 ・まるこだった ・ちびまる子ちゃんの秘密 ・ももこのいきもの図鑑 ・あのころ ・ももこのしゃべりことば x2冊 ・世界あっちこっちめぐり ・さるのこしかけ ・もものかんづめ 】■状態 古い中古本ですので、経年による汚れ、傷、シミ、折れ等あります。また、同じものや購入時の袋のまま未開封のものなどもありますので画像をよくご覧いただき、ご了承の上お願いいたします。■発送 送料無料匿名配送のゆうゆうメルカリ便の予定です。