新品 未使用 送料無料 初心者入門 セット トランペット ゴールド

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【商品説明】華やかな旋律を奏でるトランペットです☆金管楽器の一種であるトランペットは、高い音域を得意としており華やかで明るい音色が特徴です‼︎アタック感が強くアンサンブルでも埋もれにくいことから、主旋律を担当することも多いです(^^)吹奏楽、オーケストラ、ジャズ、ポップス、ロックなど、幅広い音楽ジャンルで活躍し、楽曲に勇ましく力強い印象を与えます‼︎はじめる方にも気軽に触れていただけるハイコストパフォーマンスを実現します(^^)演奏に必要なものは全て揃っており、すぐに練習をはじめていただくことができます☆初心者から中級者・上級者まで使用できます(≧∀≦)※沖縄と北海道は、追加送料ならびに配送方法が、変更になりますm(__)m専用ページへと変更致しますので、コメントくださいm(__)m※生産ロットにより見た目が画像と多少異なる場合がございますが、全く同じ部品となります。練習用トランペットトランペットセットケースマウスピース初心者セットピストンバルブ練習用管楽器プレゼント誕生日子供初心者アクセサリ高級ゴージャス海外黄銅製吹奏金管楽器ｇｏｌｄゴールド