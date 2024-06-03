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商品詳細
黄瀬戸の水差しです。直しがあります。猿投古窯時代の水差しより端正なつくりになっています。茶の湯の影響が感じられます。#黄瀬戸#古瀬戸#猿投古窯#茶の湯#水差し#茶道具#煎茶#書道#室町時代#古美術品#骨董品#発掘品#安土桃山時代
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