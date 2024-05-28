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パートナーズ 音声認識人形 おしゃべりみーちゃん
商品番号 C91800691065
商品名

パートナーズ 音声認識人形 おしゃべりみーちゃん
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パートナーズ音声認識人形おしゃべりみーちゃんもう遊ばなくったため、出品致します。※動作確認済み、問題なし裏面に少し汚れがあります。4枚目確認お願いします。説明書などないため、本体のみの出品です。
http://narcologia.ru/goods/diamond603158.html
http://narcologia.ru/goods/smear661104.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic161512.html
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