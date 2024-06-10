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ホットトイズ アイアンマン マーク85 品
商品番号 J93385656474
商品名

ホットトイズ アイアンマン マーク85 品
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 11,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホットトイズムービー・マスター・ピースアイアンマンマーク85（アベンジャーズ:エンドゲーム）です。購入後、ガラスケースにて飾っていました。あくまで使用済みの中古品購入です。大きな傷や不良などはありませんが、素人管理のため細かい状態を気にされる方のご購入はお控えください。フィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/6
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