ホットトイズ アイアンマン マーク85 品

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商品詳細
ホットトイズムービー・マスター・ピースアイアンマンマーク85（アベンジャーズ:エンドゲーム）です。購入後、ガラスケースにて飾っていました。あくまで使用済みの中古品購入です。大きな傷や不良などはありませんが、素人管理のため細かい状態を気にされる方のご購入はお控えください。フィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/6
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