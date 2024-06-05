茶道具 風炉釜 セット

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商品詳細
風炉釜セット販売数年前の定価10万円越えの品物になります。新品のまま自宅保管しておりました。長期保管のため完璧を求められる方はお控えください。状態は写真の通りです。サイズは以下の通りです。風炉 内径約20.5㎝ 外径約29.5㎝ 高さ約21㎝釜 口径約10㎝ 最大径約21㎝ 高さ約15㎝
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