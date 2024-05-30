渡辺翔太 アクリルスタンド セット

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ご覧頂きありがとうございます。こちらは渡辺翔太の第2弾アクスタと滝沢歌舞伎2022銀さんと2023浴衣のセットです。他にもSnowMan関連出品予定ですので、リクエストありましたらコメントしてください。SnowMan深澤辰哉佐久間大介渡辺翔太宮舘涼太岩本照阿部亮平向井康二目黒蓮ラウール#snowman#深澤辰哉#佐久間大介#渡辺翔太#宮舘涼太#岩本照#阿部亮平#向井康二#目黒蓮#ラウール#アクスタ人気グループ···SnowManグッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)