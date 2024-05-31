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香炉 大明宣徳年鋳 獅子摘 銅製 骨董　インテリア　アンティーク 置物　断捨離
商品番号 J56749873844
商品名

香炉 大明宣徳年鋳 獅子摘 銅製 骨董　インテリア　アンティーク 置物　断捨離
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 5,805 円
在庫状況 あり

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商品詳細

主題···香炉素材···銅断捨離中にて、コレクション放出致します。獅子摘み香炉です。胴は、花蔓柄となっております。底部に、大明宣徳年鋳と刻印があります。長期保存によるヨゴレ、スレや傷等あります。[材質]銅製[サイズ]高さ20.5cm,最大幅18.5cm、重さ2.55kg[備考]コンディションは画像にてご確認ください。　　　・付属品は画像の物のみです。　　　・石鹸は付属致しません。質門等ありましたらコメントください。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis469344.html
http://narcologia.ru/goods/browse781591.html
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