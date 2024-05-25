銀魂 土方十四郎 アクリルスタンド 10点

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銀魂より土方十四郎のアクリルスタンド10点です。すべて未開封です。大切に保管しておりましたがあくまでも素人による保管という事をご理解ください。アクリルの性質上未開封でもスレなどある場合がございます。状態に拘りのある方はご遠慮ください。バラ売り、お値下げ交渉はお断りさせていただきます。即購入、無言お取引可能です。ぎんたま空知英秋週刊少年ジャンプ中井和哉真選組アクキーアクスタジャンプフェスタジャンフェス秋の歩みバラガキ動乱篇DMMスクラッチノワール銀魂THEFINALキャラポップストアダッシュストア