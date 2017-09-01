ご覧になってありがとうございます。 直径22cm、高さ3cm大正10年—————20年の作品だと思っています。何か疑問があればご質問下さい他サイトにも出品中の為削除させて頂く場合がございますのでご了承ください。



北大路 鲁山人 皿 1客 - 陶芸



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