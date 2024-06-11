送料込【逢絢亭】茶道具 大棗 京塗 秋草蒔絵 内梨地 裏千家書付 一瓢斎 共箱

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まずはプロフィールをご覧ください。こちらは、京塗の大棗になります。作者は、京塗の代表者の１人でもいらっしゃいます蒔絵師の一瓢斎さんです。秋草蒔絵の大棗で、内梨地になっています。見るも見事な秋草の蒔絵になっていて、蒔絵も浮き絵で葉っぱや花の具合なども触ると臨場感があり、素晴らしい大棗になっています。内梨地の金箔の具合も、さすがという感じで素晴らしいです。書付は、裏千家１５代家元の鵬雲斎大宗匠です。大きさは、直径が約７．４ｃｍ、高さが約7．５ｃｍで付属品は共箱（二重箱）と共布です。本体に目立った傷や汚れなど無く綺麗な状態で、普段のお稽古や研修会、月釜や御家元が来られる大きなお茶会に出して頂いても問題ありません。ちょうどお茶会の季節ですので、とても使える蒔絵の大棗です。こちらは一瓢斎さんの作品で、きちんとした真物の鵬雲斎大宗匠在判と書付であることを保証致します。