DEATH NYC スヌーピー SNOOPY ルイヴィトン VUITTON

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DEATHNYC2023年世界限定100枚ポップアート現代アート市場に出るのは極めて希少で、国内入手困難となっています。世界で注目を集めており、過激なモチーフゆえに少量しか発表しないアーティストです。正真正銘、正規作品です。DEATHNYCオフィシャルサイトサイトまたは、認定正規販売店からの正規品です。不安な方はご購入をお控えください。【サイズ】450×320mm【サイン】有りハンドサイン2023限定【証明書】有り正規品証明書COA/エンボスステッカー付属【エディション】EDナンバーorA/P【アーティストDEATHNYC】DEATHNYCアメリカ、ニューヨーク出身の女性ストリートアーティスト。NYCで育ち、様々な文化や考えに触れ彼女が街で目にする全てのモノに疑問を抱き考えたりするきっかけが彼女のアート表現のきっかけになる。挑発的な表現が世界各地で爆発的な人気に！！DEATH＝Don'teasilyabandonthehope(希望を簡単に捨てるな)の意味。