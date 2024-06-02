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美品　BUSKER'S レスポールカスタム エレキギター　ぼっちちゃん風
商品番号 K48215170091
商品名

美品　BUSKER'S レスポールカスタム エレキギター　ぼっちちゃん風
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 12,789 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます^^その他のギターやベース等も出品しております。下記↓をクリックしてお探し下さい♪#ナカMusicParadise【商品説明】メンテナンス済のレスポールカスタムMaisonResPaulCustomぼっち・ざ・ろっく！の主人公ぼっちちゃんと同じタイプのギターです。【商品状態】多少の使用感はございますが、比較的キレイな状態です。（画像をご確認ください）＊撮影の際に再度清掃を行っております。【付属品】本体のみとなっております。【発送に関して】発送はプチプチ＆段ボールで厳重に梱包致します。※商品はスマートフォンで撮影しております。色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。予めご了承下さい。※ぼっちちゃんのはGibsonの10万円以上するギターです。こちらは同じデザインの廉価版となります＾＾【メーカーブランド】BUSKER'S【製品名】LesPaulCustomレスポールカスタムモデルハムバッカー　ゴールド【カラー】ブラックゴールド黒金GibsonギブソンEpiphoneエピフォンFenderフェンダーYAMAHAIBANEZエレキギターレスポールストラト後藤ひとりタイプ···レスポールタイプ
http://narcologia.ru/goods/reflector143364.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical850001.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi347647.html

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