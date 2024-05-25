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- 新品「サタニックカーニバル'15」ＴシャツM 横山 健 KEN YOKOYAMA
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商品詳細
サタニックカーニバル2015SixPACKSTOREブースで限定販売されたＴシャツ新品未使用（袋は元々ありませんでした）サイズ：DelawearのＭボディのカラー：ブラック新品未使用ですが自宅保管しておりましたので、畳みジワがあります。神経質な方はご遠慮ください。#KENYOKOYAMA#横山健#PIZZAOFDEATH#ピザオブデス#ＴシャツKENYOKOYAMA横山健PIZZAOFDEATHピザオブデスKENYOKOYAMA横山健PIZZAOFDEATHピザオブデス
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