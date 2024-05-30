【完動美品】Epiphone ES-335 セミアコ エレキギター チェリー

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1週間以内に売り切りたいため、お値下げ受け付けております。お気軽にコメントお願い致します！！エピフォンエレキギターセミアコセミアコースティックes-335シリーズチェリー美品中古品【状態】○フレット:9割○ネック:反り無し○打痕:無し○傷:無し○詳細:写真8枚目、光を当てると分かる薄い切り傷あり○ツマミ:ガリ無し、完動○弦:サビなし、替えたて(エリクサーLight)約半年間、週1回ほどサブギターとして使用しましたが使わなくなったのでお譲り致します。使用頻度がとても低かったこともあり、目立った大きな傷はありません。フレットやネックの状態も良好であるため全体的には美品です。ケース付きの商品です。また弦を張り替えたばかりですので、そのまますぐにご使用いただけけます。本製品はGibson製ES-335の廉価版となります。(Gibson製のものは多数の有名アーティストが使用している人気モデルです。例:邦ロックだと[ALEXANDROS]、クリープハイプ、sumika…)大切に使って頂ける方、ぜひご検討ください。ソフトケース、プチプチ、ダンボールを使用、またメルカリ便にて送料込で発送致しますので、安心してお取引頂けるかと思います。フルアコセミアコストラトテレキャスレスポールギブソンエピフォンフェンダースクワイヤーギター赤レッド初心者ハムバッカー