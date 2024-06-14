ポケモンカードゲーム VSTARユニバース 1BOX シュリンク付き新品未開封品

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商品詳細
ポケモンカードゲームVSTARユニバース1BOXシュリンク付き新品未開封品です。ご購入後、12時間以内に発送致します。商品の性質上、すり替え等の防止の為、発送後の返品、返金はお受け兼ねいたします。ご理解いただける方のみ、ご購入お願い致します。
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