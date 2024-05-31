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ローランド電子ピアノ　FP30
商品番号 R51750105965
商品名

ローランド電子ピアノ　FP30
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 21,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ローランド電子ピアノ　FP-30付属品:ペダル、スタンド、イヤホン、ピアノカバん■電源：ACアダプター■外形寸法（譜面立てをはずしたとき）：幅(W)1,300mm×奥行き(D)284mm×高さ(H)151mm■質量（譜面立て含む）：14.8kg
http://narcologia.ru/goods/organization76662.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi218847.html
http://narcologia.ru/goods/update124195.html
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