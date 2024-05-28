ポケモンカード　スターミーV CSR PSA9 カスミ

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商品詳細
こちら鑑定済みのカードになります。Starmievcsrpokemon最高評価でも多少の傷等ある場合がございます。トラブル防止のため画像にて状態確認をお願いいたします。画像追加が必要な場合はご購入前に連絡下さい。ケースは丁寧に取り扱っておりますが、稀に出荷時から付いている初期傷等ある場合があります。神経質すぎる方、トラブル防止の為購入はお控え下さい。カード多数出品しております。一緒に購入して頂けたら安くなるかもしれませんので、よろしければご覧ください。
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